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02/08/2023

【美股星期三】美國主權信用評級慘被降 前景難料？｜拆解AMD業績｜Meta又有新搞作 唔通又「掂咩衰咩」？

#阮子曦 #hot talk 1點鐘 #美國債務 #赤字 #AMD #美股 #NVDA #華富建業 #Meta #MSFT #GOOG #AAPL
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嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監　阮子曦

 

　　評級機構惠譽（Fitch）調低美國主權信用評級一級至「AA+」，預計當地財政狀況未來三年都會差，加上政府債務處於高水平，將政府總體赤字從2022年的3.7%上升至2023年的6.3%。是次降級屬對美國經濟前景投下不信任一票？對股市影響有多大？又會否增加美國政府今後借貸成本？芯片股AMD(AMD)公布第二季盈利按年大跌94%至2700萬美元，但仍勝預期；收入就挫18%至不足54億美元。市場關注AMD將於第四季量產旗艦人工借能芯片MI300，聲稱此產品媲比輝達(NVDA)的AI芯片，料業績將受帶動有強勁表現，帶動盤後股價升逾3%。然而AMD市值遠不及NVDA，基本面上仍難成為NVDA的直接競爭對手？第二季客戶業務收入大跌54%至9.98億美元，已是連續三季低於10億美元，如何解讀這個情況？Meta(META)擬推出AI聊天室，最快9月推出，市場反應如何？能靠此支撐第三季廣告收入嗎？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/vOFSDLUarEU

 

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