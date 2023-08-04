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04/08/2023

【hot talk 1點鐘】港股整體形勢仍趨樂觀未轉差 全年目標高位睇24000點｜第四季部署貼士 中特估仍值博？

#陳永陸 #hot talk 1點鐘 #港股 #大市 #息口 #內銀 #恒指 #建行 #中特估 #聯儲局 #滙控 #中移動 #00941 #00005
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嘉賓：著名獨立股評人　陳永陸

 

　　環球股市在疫後復甦的這年榮辱互見，美股標指在美國息口仍未見頂下，年初至今累升近18%，連積弱多年的日股亦後來居上，累升近25%；惟港股跑輸環球股市，年初至上日累跌近3％！不過隨著美國加息步伐明朗化、內地刺激經濟政策陸續出台，2023年下半年有望再創新高？若趁市弱吼低撈底，有甚麼個股或板塊值得留意？資深獨立股評人陳永陸（陸叔）指，原來有一隻「跌市明燈」參考價值甚高，現時又能否透過此股走勢﹑參透後市走向？另外，陛叔亦會醒你港股第四季投資部署貼士，助你股海致勝！

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/kO_JINL7hC8

 

►把時間軸拉到01:13開始 — 節目開始

 

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