  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

07/08/2023

【FX MONDAY】熊俊傑：澳央行連續兩次停加息 澳元現雙頂形態復尋底？

#FXMONDAY #鄭廣復 #hot talk 1點鐘 #艾德金融 #熊俊傑 #澳元 #Aud #歐元 #EUR #日圓 #JPY #GBP #英鎊
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：艾德金融董事及外滙主管　熊俊傑

 

　　澳洲儲備銀行上周三（2日）議息會後決維持指標利率在4.1厘，為澳央行連續第二次維持利率不變，市場則預期加息25基點。另外，上周五（4日）美國勞工部公布7月份非農就業職位增加18.7萬，少過市場預期的20萬，就業市場呈現放緩跡象，加上中國經濟增長放緩、歐洲處於經濟衰退邊緣，作為天然資源出口國的澳洲難免受到影響，澳元兌美元(AUD)在日線圖已呈雙頂形態，約0.6600的頸線已經失守，後市續尋底機會高？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/UZ_x7ocQxS0

 

►把時間軸拉到01:13開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#FXMONDAY #鄭廣復 #hot talk 1點鐘 #艾德金融 #熊俊傑 #澳元 #Aud #歐元 #EUR #日圓 #JPY #GBP #英鎊

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流版IQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk