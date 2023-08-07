【FX MONDAY】熊俊傑：澳央行連續兩次停加息 澳元現雙頂形態復尋底？

嘉賓：艾德金融董事及外滙主管 熊俊傑

澳洲儲備銀行上周三（2日）議息會後決維持指標利率在4.1厘，為澳央行連續第二次維持利率不變，市場則預期加息25基點。另外，上周五（4日）美國勞工部公布7月份非農就業職位增加18.7萬，少過市場預期的20萬，就業市場呈現放緩跡象，加上中國經濟增長放緩、歐洲處於經濟衰退邊緣，作為天然資源出口國的澳洲難免受到影響，澳元兌美元(AUD)在日線圖已呈雙頂形態，約0.6600的頸線已經失守，後市續尋底機會高？

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