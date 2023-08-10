【比比星期四】市弱防風策略｜創科績後跳水 恐續freefall向下隊？｜美國CPI及科技股績前預測

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

國家統計局上日（9日）公布7月CPI後港股今早轉跌，早市跌至萬九點邊，內地經濟復甦疲態，料續拖累港股？美國今晚亦將公布7月消費物價指數（CPI）及核心CPI，市場估計7月整體通脹按年加快至3.3%，核心通脹輕微放緩至4.7%，對外圍股市有何影響？創科實業(00669)中期純利跌約17.7%至4.8億美元，每股基本盈利26美仙，派發中期息95港仙，按年持平。績後股價急插，裂口低開11%後跌幅擴至逾兩成，低見75.6元，為近15年來最大跌幅。績憂兼大行齊唱淡，股價恐續跌無支持？另外，比比亦會淺談騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)績前預測！

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