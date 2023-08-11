  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

11/08/2023

【hot talk 1點鐘】陸叔選股2+1 警告此板塊勿沾手！

#00005 #滙控 #阿里巴巴 #恒指 #退休 #內房股 #陳永陸 #hot talk 1點鐘 #中移動 #00941 #09988
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：著名獨立股評人　陳永陸

 

　　資深獨立股評人陳永陸（陸叔）於上集分析港股第四季大市走勢，個股部署上，陸叔又有何心水？截至上日收市，滙控(00005)及中移動(00941)年初至今分別升xx%及xx%，前者股價造好，主要與今年增加派息、股份回購等有關；後者則與雲業務、維持派息等有關，陸叔指兩者均為他的鎮倉之寶，原因何在？另外，他考慮到內地政府對平台經濟監管暫且告一段落，加上平台可推動大眾消費以刺激經濟，如追求增長型股份的話，阿里巴巴(09988)則是首選。他更是提醒投資者切勿因便宜而部署內房股，因仍有兩大利淡因素值得留意。

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/kdQAmveaNDw

 

►把時間軸拉到00:27開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#00005 #滙控 #阿里巴巴 #恒指 #退休 #內房股 #陳永陸 #hot talk 1點鐘 #中移動 #00941 #09988

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk