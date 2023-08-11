【hot talk 1點鐘】陸叔選股2+1 警告此板塊勿沾手！

嘉賓：著名獨立股評人 陳永陸

資深獨立股評人陳永陸（陸叔）於上集分析港股第四季大市走勢，個股部署上，陸叔又有何心水？截至上日收市，滙控(00005)及中移動(00941)年初至今分別升xx%及xx%，前者股價造好，主要與今年增加派息、股份回購等有關；後者則與雲業務、維持派息等有關，陸叔指兩者均為他的鎮倉之寶，原因何在？另外，他考慮到內地政府對平台經濟監管暫且告一段落，加上平台可推動大眾消費以刺激經濟，如追求增長型股份的話，阿里巴巴(09988)則是首選。他更是提醒投資者切勿因便宜而部署內房股，因仍有兩大利淡因素值得留意。

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