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15/08/2023

【KK星期二】內地三頭馬車數據遜預期 失業率升不利經濟？︱恒大汽車獲紐頓注資 但債務問題難解？︱ 內房股面臨爆煲 可憧憬加大救市力度？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　內地國家統計局公布7月三頭馬車數據，社會零售銷售上月只有2.5%低增長，規模以上工業增加值按年增長3.7%，固定投資只增加3.4%，全數低過市場預期。目前經濟動力疲弱，有逼切需要加碼推出針對性政策？就業數據方面，7月城鎮失業率升至5.3%，但7月開始暫停公布青年失業率，如何解讀此舉？阿聯酋新能源汽車品牌紐頓向恒大汽車(00708)戰略投資5億美元，即算有多一筆資金，都難解決債務問題？長遠又可吸引更多外資投放在內地新能源車市場嗎？碧桂園(02007)、遠洋集團(03377)等內房物管股陸續傳出爆煲，兩者股價近期亦見52周低，碧桂園更淪為亳子股，若中央將加碼救內房措施，股價有力搏反彈嗎？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/xOVdqXlPlnw

 

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