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17/08/2023

【比比星期四】大市進一步尋底 反市點部署？｜議息紀錄再放鷹｜業績無睇頭 科技股仲可唔可以買？

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　聯儲局議息紀錄釋放鷹派言論，大多數官員認為，通脹風險「明顯」偏向上行，可能要求局方進一步緊縮貨幣政策。拖累美股三大指數下挫，港股今早甫開插逾400點，失守萬八關，創今年以來新低。不過最新跌幅略為收窄，試低後有望再抽上？現是否撈底的好時機？騰訊(00700)中期經調整盈利升31%，惟季度營收與淨利潤增長均不及預期，反映業績復甦並不均衡。而京東(09618)季度淨利潤大增50%，營收也加速增長，但核心零售部門盈利能力低於預期。業績遜預期，騰訊、京東股價何去何從？港交所(00388)昨日中午公布業績，大行看法分歧，另據報港交所研完善交易機制，業界倡改港股交易「手數」降入場門檻，對刺激成交有幾大幫助？直接減印花稅會更有用？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/tlewJHS0L6Q

 

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