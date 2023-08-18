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18/08/2023

【hot talk 1點鐘】樓市跌跌不休 香港基本面已變 轉好預期徹底破滅？

#樓價 #樓市 #親海駅 #長實 #邵志堯 #01113
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嘉賓：資深測量師　邵志堯

 

　　油塘新盤「親海駅II」上周以平均呎價不足1.5萬元推售，創同區7年來新低，發展商長實被指是向樓市投下「深水炸彈」。長實以如此低價出售預售房，立即哄動市場。發展商減價推盤是受大環境所逼？代表短期不看好房市前景？另一方面，中國市場的債務危機仍未過去，市場脆弱，而且救市招數未算很到位，到底應該如何救？香港人口老化，加上移民潮，以及經濟環境轉差致市民收入大縮水，都令市民購房意欲大減。港樓仲有排跌？現時是否上車的好時機？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/tPbVLrl23-k

 

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