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24/08/2023

【比比星期四】大市終於企上萬八關 後市點部署？｜藥明生物、建行、同程旅行中期成績表大解構

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美歐PMI數據疲軟，市場憧憬全球主要央行將暫停加息，美債息回落，港股連彈兩日後，今早高開146點，低見17970點後向上，半日最多升近350點，高見18189。港股重上萬八關，半日成交仲增至500億樓上，唔通港股真係已見底？下個阻力應該留意咩水平？藥明生物(00269)半年少賺一成，期內毛利率由去年同期47.4%降至41.9%，主要由於新生產設施預期的產能爬坡影響，內地生物技術融資放緩及新項目數量減少等。藥明生物半日大升9.5%，已經反映業績利好的因素？同業信達生物(01801)上半年虧損收窄至1.4億人幣，股價同樣造好，半日勁升11.2%。生物科技股有望翻身？另外比比仲會同大家拆解建行(00939)、同程旅行(00780)以及中期成績表。

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/NxwWSr2INuA

 

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