【普通話財經】非農數據無改利率不變預期？安踏業績勝李寧不二之選

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

美國ADP公布8月份私營企業職位增加17.7萬份個，少過預期的19.5萬，與7月份數字比較更少近20萬個。今晚美國勞工部將會公布8月份非農就業報告，預期新增17萬個職位。現時根據CME FedWatch的預測，市場預期聯儲局在9月維持利率不變的機會率接近九成，11月亦料維不會加息，是否反映今晚的非農數據難以改變市場對利率不變的看法？另外，亞運會將在9月23日開幕，最近李寧與安踏先後公布了中期業績，顯然，不論以營收、毛利或淨利潤來看，安踏都比李寧好，但安踏今年以來累跌超過13%，李寧只下跌逾7%，兩者誰較值博？

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