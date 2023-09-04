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04/09/2023

【FX MONDAY】美國仲有無最後一次加息 美滙指數105在望？｜人民銀行連續拳挺人民幣 成效係點？

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嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師　李振豪

 

　　上周五公布的美國8月非農業職位增幅優於預期，但失業率上升令到聯儲局加息可能性進一步減弱。展望本周，主要焦點是聯儲局公布、俗稱褐皮書的地區經濟報告，將成為加強市場對經濟軟著陸信心的重要參考資料？即使本月加息可能性變得微小，但重點轉至聯儲局今年還會否加息，息口見頂的訊口進一步確立？人民幣走勢仍承壓，內地已出台針對性的刺激政策，唯仍需時顯現成效。預計人民幣在什麼位置才有支持？當局避免貶值速度太快，短期內預計還會有何政策工具可用？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/9II8TNmcUGk

 

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