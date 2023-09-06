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06/09/2023

GLOBAL Wednesday｜油價債息抽高 仍有通脹風險？ | 油股仲有無水位？ | 拆解ARM新股王

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嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　原油價格上升，市場憂慮通脹回升，美國債息走高，兩年期債息一度逼近5厘水平，美匯指數一度升至104.91，反映市場傾向避險？加上從歷史數據顯示，美股9月平均跌逾1%，今年打破九月魔咒機會大嗎？沙特阿拉伯及俄羅斯分別宣布延長減產至年底，加上商業原油庫存降至今年最低，以及內地刺激經濟政策帶動原油需求，油價或進一步向上？部署石油相關ETF抑或石油股較為上算？軟銀集團旗下芯片設計公司ARM經已提交上市申請，預計本月14日正式上市，並有望成為環球全年集資王，Andrew看好這隻股份嗎？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/mwspvCnYwew

 

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