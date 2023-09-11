【FX MONDAY】聚焦美國8月CPI數據 美元一直升至2024年？｜歐央行陷兩難 仲會加多幾多次息？

嘉賓：恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

展望本周，最重要焦點依然是美國通脹指標，特別是周三（13日）公布的8月消費物價指數（CPI），數據有可能影響聯儲局下周的議息結果。不過根據FedWatch工具，11月仍有四成機會加息25點子，美國何時才會步入減息周期？聯儲局加息預期未熄滅，美元強勢愈見明顯，美匯指數（DXY）升回6個月高位。美元有機會上試3月高位嗎？歐洲央行將於本周議息，市場目前預期歐央行三大利率按兵不動。但目前並無明確證據表明核心通脹已見頂，如果歐央行不在9月加息，7月將是次加息周期的最後一次加息？對歐元又會造成多大影響？

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