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12/09/2023

港股上方阻力重重 仲有排愁？｜香港地產股多重利淡因素｜「房住不炒」緊箍內房

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嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監　阮子曦

 

　　隔晚美股三大指數造好，港股連跌四日今早仍向下。恒指低開80點，報18015，跌幅隨即擴大，暫時見最多跌204點，報17892。半日雖然曾經轉升，但好快再次轉跌，繼續18000點水平徘徊。恒指技術走勢進一步轉差，加上未有利好消息刺激，一旦再次失守萬八關，下一支持位睇幾多？匯控(00005)上調新造按揭息率，對本來疲弱的本地樓市而言可謂落井下石，加上長實(01113)又再劈價推貨尾單位，市場憂慮或掀本地地產商賣樓減價戰，地產分類指數上日跌逾3%，跑輸大市，再下行風險有幾大？中央頻頻出招刺激樓市，但「房住不炒」的大前提並沒有改變，內地樓市未見起色，內房股股價掉頭回落係預料之內？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/t8RsiSV-GxM

 

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