港股上方阻力重重 仲有排愁？｜香港地產股多重利淡因素｜「房住不炒」緊箍內房

嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦

隔晚美股三大指數造好，港股連跌四日今早仍向下。恒指低開80點，報18015，跌幅隨即擴大，暫時見最多跌204點，報17892。半日雖然曾經轉升，但好快再次轉跌，繼續18000點水平徘徊。恒指技術走勢進一步轉差，加上未有利好消息刺激，一旦再次失守萬八關，下一支持位睇幾多？匯控(00005)上調新造按揭息率，對本來疲弱的本地樓市而言可謂落井下石，加上長實(01113)又再劈價推貨尾單位，市場憂慮或掀本地地產商賣樓減價戰，地產分類指數上日跌逾3%，跑輸大市，再下行風險有幾大？中央頻頻出招刺激樓市，但「房住不炒」的大前提並沒有改變，內地樓市未見起色，內房股股價掉頭回落係預料之內？

影片網址：https://youtube.com/live/t8RsiSV-GxM

►把時間軸拉到00:34開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8