【比比星期四】美國8月通脹超預期 息口走向難料？｜分析保費數據｜歐盟對華電動車企展反補貼調查

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

美國8月消費物價指數（CPI）按年升幅加速至3.7%，增幅高過7月的3.2%，為連續兩個月增幅加快，並超出市場預期；按月則升0.6%，符預期，見逾1年來最大升幅。至於核心CPI按年升幅放緩至4.3%，為近兩年來最小升幅，符合預期；按月升0.3%，略高於預期。以上數據進一步加強美國息口未見頂之勢？料對第四季美國經濟帶來甚麼影響？期望明年首季減息為過分進取？港股方面，平保(02318)及眾安在綫(06060)均已公布今年首8月保費數據，兩者比較哪隻較值博？香港近期連番受惡劣天氣影響，如何評估保險企業未來索償壓力？歐盟向內地電動車企展開反補貼調查，強調「歐洲歡迎競爭，但不是逐底競爭」，料對內地電動車企的負面影響會持續多久？內地車企有能力應對外部打壓嗎？

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