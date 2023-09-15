普通話Friday｜歐盟反補貼調查影響有多大 中國汽車「出海」難？｜多款新手機出爐 芯片股值得關注｜名創優品窩輪推介

嘉賓：華泰金融控股（香港）股票衍生品經理 溫蕎菲

內地電動車遭歐盟反補貼調查，不過多家機構認為，對中國車企的實際影響暫或不大。上日電動車板塊受壓，比亞迪(01211)日內更一度跌3.8%，最低曾見238.4元，逼近20天線水平，現時反為入市好機會？如吼入電動車股又有什麼選擇？華為和蘋果相繼發布新系列手機，加上小(01810)都官宣加入戰團，智能手機市場百花齊放下，芯片股值得關注？名創優品(09896)半日勁升近4%，逼近60元水平，公司早前交出亮麗成績表，全年度經調整溢利大增1.6倍至18.4億元人民幣，派每股股息0.103美元，較去年度特別股息0.043美元多逾一倍。如果以中午收市股價計，股價由年初至今已經逆市累升逾1倍，如果想部署，有什麼產品可以考慮嗎？

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