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18/09/2023

【FX MONDAY】聯儲局暫停加息無懸念　關注點放在邊方面？｜日圓再見一年低　新NISA制之禍？

#hot talk 1點鐘 #FXMONDAY #美元 #美國息口 #聯儲局 #DXY #日本央行 #日圓 #匯市 #亨達集團 #羅明立
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嘉賓：亨達集團助理總經理 羅明立

 

　　市場再次迎來新一次聯儲局議息會議，期間多個就業和通脹數據都未有作出明顯突破，市場已充分預期聯儲局會維持利率不變，但更有興趣知道新一季點陣圖、委員會對年底及明年利率的最新預測，會議仲有咩重點需要留意？過去一星期美匯指數重上105水平，同時創下自2014年連升12星期以來最長周線升勢，美元強勢仍可持續？日前日本央行行長植田和男表示有意結束寬鬆政策，言論似乎被市場誤讀，目前階段尚未可以就利率政策作出明確決定？消息報道後，日圓兌一美元為147.75，10年期日債孳息率為0.698；每百日圓兌港元跌穿5.3，見5.295算。各種因素疊加下日圓或再次坎弱？短線料將跌至咩水平？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=PJgm2SukPEQ&t=4s&ab_channel=etnet

 

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