GLOBAL Wednesday｜聯儲局議息前瞻｜油價續強恐助通脹反撲？｜歐洲經濟前景堪虞？

嘉賓：華夏證券行政總裁 王榮昆

美國聯儲局今晚（20日）將開展一連兩日議息會議，市場早已預料9月會議將按兵不動，焦點放在主席鮑威爾的會後聲艮及點陣圖，盼能由此獲得更多關於未來息口走向的資訊。James又對點陣圖中位數有甚麼看法？美國下月若停擺，或令市場及聯儲局更難決定年內應否及何時再加息？美孳息曲線倒掛已持續一段時間，惟市場對美國陷經濟衰退的預期已逐漸降溫，市場又能如何捱過經濟衰退前的持續高息環境？油價續強為支撐通脹的元兇之一，大行高盛料油價有機會升至每桶120美元，此話言過其實？若油價續升，政府出手干預市場的風險大嗎？地球另一面的歐洲經濟同樣苦不堪言，以現時歐洲的疲弱經濟，仍能在高息環境下生存嗎？歐元(EUR)短線弱勢難改？

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