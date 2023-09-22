普通話Friday｜聯儲局停加息暗示利率快見頂？｜美元升勢結束 一眾資產價格鬆綁？

嘉賓：潘渡投資有限公司行政總裁兼董事 任駿菲

美國聯儲局9月份議息會後一如預期維持利率不變，聯邦基金利率目標範圍保持在5.25至5.5厘，且維持今年利率上限不變，暗示再加息25基點即結束加息周期。瑞士央行及英倫銀行周四（21日）議息後，雙雙意外維持利率不變，是否反映環球加息周期將於年內結束？美匯指數今年來三度挑戰106皆受阻回落，是否預示非美貨幣將會迎來一波強力反彈浪？其他資產，尤其虛擬資產價格是否亦可鬆綁，展開反彈浪？

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