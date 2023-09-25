【FX MONDAY】｜日央行按兵不動 結束寬鬆未有期？｜美息將見頂 美元升勢不再？｜金價部署策略

嘉賓：博威環球投資業務發展部主管 毛偉廉

日本央行維持短期利率目標在負0.1厘不變，植田和男亦維持鴿派指引，指為實現持續且穩定2%既通脹目標，必要時更會加碼寬鬆。日本央行仍按兵不動，結束寬鬆貨幣政策既條件未充分？日元何時見底回穩？聯儲局主席鮑威爾言論繼續放鷹，點陣圖顯示今年仍有機會再加息一次，但有分析示警，指當局或忽視經濟放緩風險，再加息的壓力有機會較預期大，美國經濟可抵受得住多次加息的影響？現討論軟著陸係過份樂觀？美國撥款法案僵局未有解決跡象，聯邦政府下月初暫停運作的風險大嗎？金價由5月曾見2081.8美元後回落近一成，整固已近尾聲？宏觀經濟前景不明，金價明年有望重拾升勢，目前為撈底時機？

影片網址：https://youtube.com/live/Sn3auJgcGqs

►把時間軸拉到00:36開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8