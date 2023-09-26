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26/09/2023

【KK星期二】美債息持續走高 港股無運行？ | 內地新一批國產遊戲版號出爐 騰訊網易再落榜？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　聯儲局點陣圖顯示美國年內或再加息多一次，市場預料會維持高利率一段時間，令避險資產需求加大，美債息繼續走高，10年期國債孳息率再創16年高位至4.54厘，30年期亦創逾12年新高，美債息持續抽升亦牽連港股，令港股表現弱上加弱？美債高企亦可能因兩黨法案僵局所致，路透引述美國官員表示，一旦聯邦政府停擺，主要經濟數據將無限期暫停公布，停擺影響不容忽視？內地發布9月國產網絡遊戲版號，合共有89款遊戲獲批，但騰訊及網易今次未再有遊戲上榜，市場已消化相關消息？對股價影響有限？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Af5j1OrEna4

 

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