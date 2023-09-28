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28/09/2023

【hot talk 1點鐘】港股第四季可擺脫頹勢？｜盤點可吼板塊同心水股！

#hot talk 1點鐘 #恒生指數 #溫傑 #港股 #溫鋼城 #熊麗萍 #香港股票 #林家亨
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嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

資深財經分析師　熊麗萍

國農證券董事總經理　林家亨

iFAST Global Markets 副總裁　溫鋼城

 

　　港股在7月曾翻身突破兩萬關口樓上，但隨後兩個月無以為繼，更反覆向下，一底低過一底，9月底（26日）更見全季以來最低位17379點。恒指近日於17500點附近爭持，成交亦持續低迷，即將來到今年最後一季，港股可有轉機？邊幾隻股份值得吼？今日Hot Talk1點鐘節目，請來著名股評人林家亨、熊麗萍、溫鋼城同溫傑，前瞻港股第四季展望，當然唔少得要向觀眾曬冷，推介幾隻心水股，齊齊在股海急流中賺多啲！千祈唔好錯過喇！

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/h8iCJoAWB04

 

►把時間軸拉到00:35開始 — 節目開始

 

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【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

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更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

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