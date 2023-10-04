hot talk一點鐘｜港股續弱第四季如何部署？新能源車仍首選比亞迪？

嘉賓：華泰金融控股（香港）股票衍生品經理 溫蕎菲

港股偏軟回吐假期前升幅，大市氣氛如何？餘下時間如何部署？內地國慶假期出行數據表現強勁，美團(03690)股價仍創一年低位，值博率有幾大？車股9月交付量出爐，理想(02015)單月創新高，蔚來(09866)、小鵬(09868)第四季壓力大。比亞迪(01211)今年累计銷量破200萬輛，車股首選比亞迪？

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