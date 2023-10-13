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13/10/2023

普通話Friday｜以巴衝突持續或累全球經濟衰退？以太幣前景亮麗長遠可見35000？

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嘉賓：潘渡投資有限公司行政總裁兼董事　任駿菲

 

　　以巴衝突持續，有分析指，一旦伊朗被認定涉及其中，國際油價將會升至每桶150美元，導致全球陷入經濟衰退。此外，美國9月份消費者物價指數按年上升3.7%，升幅雖與8月份持平，但與聯儲局設定的2%目標仍有距離，利率期貨市場則仍然預期，聯儲局在11及12月議息會議將會維持利率不變。另一方面，以太幣期貨ETF的推出能否刺激以太幣價格長遠攀升？渣打銀行預期以太幣在2026年底前升至8000美元，長遠甚至可見35000美元，以太幣前景有多樂觀？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/9dUS5D_INIk

 

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