hot talk 1點鐘｜港股反彈企20天線 未上萬八都難言轉勢？｜京東終於識彈 內地消費降級「雙11」仲有無憧憬？

嘉賓：中薇證券研究部執行董事 黃偉豪

以巴衝突暫受控，加上繼匯金增持四大行後，昨晚再有十間國企宣布股東增持A股或回購計劃，港股兩日插近六百點後，今早高開165點，之後反復向上，多次上試17800點惟未能企穩。在成交未能配合下，港股能否重上18000點水平？港股半日僅升不足200點，多隻藍籌股走勢仍向下，現只是早前跌浪後的反彈？京東(09618)上日創逾6年半新低後今日終見反彈，集團最新宣布「雙11」購物節下周一（23日）晚現貨開賣，取消預售環節，能否成為憧憬因素，帶來似樣的反彈？阿里巴巴(09988)緊隨其後，旗下淘寶直播在雙11購物節前夕，10月12日至23日派發10億元人民幣紅包以吸引消費者。在內地消費降級的情況下，電商平台股在秘四季能否殺出重圍？

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