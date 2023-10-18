  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

18/10/2023

GLOBAL Wednesday｜解構美國債息升不停｜美國再收緊晶片限制 晶片股前景如何判斷？｜TESLA 業績前瞻

#芯片股 #美國債息 #汽車股 #王榮昆 #美股 #經濟數據 #美國經濟 #tsla #華夏證券 #hot talk 1點鐘 #MSFT
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：華夏證券行政總裁　王榮昆

 

　　美國9月零售銷售表現遠超市場預期，市場憂慮聯儲局年底前會再度加息，惟美國債息繼續飆升，10年期債息一度上撲今年高位，債息高企加大企業融資成本，變相加息，銷售數據對美國息口走勢有何啟示？美國債息上行空間有多大？如何影響股市表現？有指美國再收緊對華出口晶片限制，輝達(NVDA)旗下3款高階晶片遭到禁售，對集團影響有多大？股價回落成為投資者買入機會？特斯拉(TSLA)將於今晚公布業績，市場預計第三季毛利率及交付量都要下跌，業績前買入值博率有多高？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/-gGXni77JGY

 

►把時間軸拉到00:52開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#芯片股 #美國債息 #汽車股 #王榮昆 #美股 #經濟數據 #美國經濟 #tsla #華夏證券 #hot talk 1點鐘 #MSFT

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【今日知昔】九龍城寨有30條街？！到底九龍城寨有咩主要街道同建築？

etnet.com.hk