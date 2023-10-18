GLOBAL Wednesday｜解構美國債息升不停｜美國再收緊晶片限制 晶片股前景如何判斷？｜TESLA 業績前瞻

嘉賓：華夏證券行政總裁 王榮昆

美國9月零售銷售表現遠超市場預期，市場憂慮聯儲局年底前會再度加息，惟美國債息繼續飆升，10年期債息一度上撲今年高位，債息高企加大企業融資成本，變相加息，銷售數據對美國息口走勢有何啟示？美國債息上行空間有多大？如何影響股市表現？有指美國再收緊對華出口晶片限制，輝達(NVDA)旗下3款高階晶片遭到禁售，對集團影響有多大？股價回落成為投資者買入機會？特斯拉(TSLA)將於今晚公布業績，市場預計第三季毛利率及交付量都要下跌，業績前買入值博率有多高？

影片網址：https://youtube.com/live/-gGXni77JGY

►把時間軸拉到00:52開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8