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19/10/2023

hot talk 1點鐘｜滬綜指創年內低位 恒指難獨善其身？ | 金沙Q3虧轉盈 惟利好已反映？| 滔博逆市彈近3% 業績有睇頭？

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嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監　阮子曦

 

　　儘管內地第三季經濟增長優於預期，內地股市仍然向下， 上證指數半日低開低走，更一度創年內低位，拖累港股半日跌逾300點。內地經濟數據向好，反而令市場對內地政府年底前出台的政策憧憬減少？京東(09618)繼續尋底，今早低見97.25元，即將開始雙11促銷，現價可買入博反彈？金沙(01928)第三季扭虧為盈，集團預計澳門賭收可達300-400億元澳門元，是否過分樂觀？十一黃金周過後，短期缺乏長假期因素，濠賭股不宜沾手？滔博(06110)績後逆市彈逾3%，業績有何亮點？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/GzojXr_rrNU

 

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