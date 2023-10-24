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24/10/2023

hot talk 1點鐘｜美債息逼近5厘 恒指尋底之旅開始？| 青啤「小便風波」引發信心危機？

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嘉賓：椽盛資本投資總監　曾永堅

 

　　美國十年期債息升破5厘，美股三大指數個別發展，港股受拖累，早段一度跌穿17000關，低見16879點。雖然據報內地政府今天（24日）或增發1萬億元人民幣國債，惟大市仍然未見有起色，反映市場對政策消息經已麻木？內地媒體傳出有工人疑似於青島啤酒(00168)原料廠小便，事件仍在調查之中，惟今早青啤股價跌近5%，是次事件對「雙十一」銷情有多大影響？截至中午收市，翰森製藥(03692)逆市升一成，集團與英國生物製藥龍頭葛蘭素史克（GSK）合作，對集團有多利好？醫藥股之中，翰森製藥是Jaseper的首選嗎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=AfI6qbvbNeA&ab_channel=etnet

 

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