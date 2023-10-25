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25/10/2023

GLOBAL Wednesday｜美債息短暫回落 美股有支持？｜MSFT VS GOOG 業績出爐｜美國經濟數據預測

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嘉賓：大數據平台DataLouder創辦人　陳刀仔

 

　　美國十年期債息回順，加上個別企業業績理想，美股三大指數造好，惟大市仍有不少隱憂，包括中東局勢、美國國債供應增加等，美股走勢可否喘穩？美國即將公布經濟數據，第三季GDP預計環比翻倍，反映市場看好美國經濟增長？微軟(MSFT)、谷歌(GOOG)美股收市後公布業績，市場關注兩者於雲端業務表現，如何判斷兩者業務前景？股價分別有多大向上望空間？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Rs4BEZ3jqTQ

 

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