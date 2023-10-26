比比星期四｜新政無力救市 政府已無計可施？｜中央頻出手 A股仲未唞夠？｜拆解李寧第三季業績

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

政府上日（25日）公布新一份施政報告，惟市場氣氛不只沒有受刺激，港股今日（26日）更續弱，恒指輕微低開後跌幅擴大，早市最多跌168點，低見16917點，仍未能重回萬七點關口。現市況之弱，連新政出台亦束手無策，大市年內仍有尋底風險？中央亦連番出手救市，惟市場氣氛冷淡非一日之寒，單靠下半年的連環拳，對整體A股的提振作用有限？股市僅有憧憬只剩下月底召開的政治局會議？即使指望企業業績撐市，但內地民眾消費降級下，體品股李寧(02331)第三季業績亦未如理想。李寧第三季銷售點零售流水錄中單位數增長，同店銷售則錄中單位數下降，拖累今早股價裂口低開近14%後跌幅不斷擴大，早段曾跌逾21%至2021年8月以來低位23.7元，半日長居表現最差藍籌榜首。股價已反映業績負面影響？現價值得撈底嗎？體品股前景如何？

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