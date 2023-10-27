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27/10/2023

普通話Friday｜恒指低位爭持勢試萬六？渣打國壽業績遜預期如何部署？

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嘉賓：香港股票分析師協會理事　連敬涵

 

　　恒指10月12日高見18290，試穿50天線後無以為繼，其後反覆回落，本周二（24日）更收低於17000點關口，其後在17000點水平上下震盪，下周一為期指結算日，現時市場情緒較悲觀，多數分析認為恒指將會失守17000點關口，下試16000點無可避免？渣打(02888)及國壽(02628)先後公布第三季業績，表現皆遜於預期，渣打股價昨天（26日）大跌11.35%，國壽股價今早亦曾低見10.14元，跌幅近5.6%，並為去年11月30日以來最低，後市應如何部署？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Tex8lj0gNHc

 

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