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31/10/2023

KK星期二｜汽車金九銀十不再 比亞迪高增長光環已失？連帶鋰電股無運行？｜業績股大放送

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　內地經濟復甦不似預期及民眾消費降級下，汽車行業未能重現「金九」，追落後重返「銀十」的可能性亦不高？新能源車龍頭比亞迪(01211)第三季雖按年多賺逾82%，但相比上季逾倍按年增長，增長幅度已大幅縮減，或反映比亞迪的高增長光環已漸失？不宜對未來業績或發展勢頭抱太大期望？連帶鋰電股贛鋒鋰業(01772)上季純利都按年大插98%，是鋰價影響純利﹑還是新能源車銷量倒退所致？另外，KK亦會分拆比亞迪電子(00285)及中石油(00857)第三業季業績，醒你績後部署策略！

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/zfzk1cuKkUs

 

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