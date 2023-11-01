GLOBAL Wednesday｜儲局預期按兵不動 美股11月有望反彈｜AMD績後回吐 Nvidia失大單走勢難料

嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

美國聯儲局周二展開一連兩日議息，道指曾跌141點，收市仍漲123點。不過10月累計，三大指數均為連跌第3個月。高盛認為，過去十年美股顯著跑贏全球其他資產的情況，不太可能在未來十年重演。美股標指月中略穿4100點後逐步回升，11月仍有反彈的空間嗎？美國晶片廠商超微公司(AMD)公布第三季季績，淨利潤大增3.5倍，期內每股經調整盈利同收入都好過預期。不過公司預計下季收入只有61億美元，低於分析師預期，令到股價盤後下跌，反映市場期望過高？即將推出的AI芯片MI300A和MI300X能否帶動第四季業績？同業英偉達(NVDA)對華銷售恐受美國最新出口管制影響，股價一度挫4.7%失400美元大關。失去中國的訂單對公司業績影響有多大？股價繼9月急瀉11.87%後，10月再追低6.25%，11月仍有下調壓力？

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