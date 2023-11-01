  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

01/11/2023

GLOBAL Wednesday｜儲局預期按兵不動 美股11月有望反彈｜AMD績後回吐 Nvidia失大單走勢難料

#Hot Deals #黃偉康 #AMD #英偉達 #輝瑞 #美國經濟 #出口禁令 #通脹 #NVDA #聯儲局 #AI #美股 #加息 #芯片
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　美國聯儲局周二展開一連兩日議息，道指曾跌141點，收市仍漲123點。不過10月累計，三大指數均為連跌第3個月。高盛認為，過去十年美股顯著跑贏全球其他資產的情況，不太可能在未來十年重演。美股標指月中略穿4100點後逐步回升，11月仍有反彈的空間嗎？美國晶片廠商超微公司(AMD)公布第三季季績，淨利潤大增3.5倍，期內每股經調整盈利同收入都好過預期。不過公司預計下季收入只有61億美元，低於分析師預期，令到股價盤後下跌，反映市場期望過高？即將推出的AI芯片MI300A和MI300X能否帶動第四季業績？同業英偉達(NVDA)對華銷售恐受美國最新出口管制影響，股價一度挫4.7%失400美元大關。失去中國的訂單對公司業績影響有多大？股價繼9月急瀉11.87%後，10月再追低6.25%，11月仍有下調壓力？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/aZaDB0b1hOg

 

►把時間軸拉到00:33開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#Hot Deals #黃偉康 #AMD #英偉達 #輝瑞 #美國經濟 #出口禁令 #通脹 #NVDA #聯儲局 #AI #美股 #加息 #芯片

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

萬聖節特輯！靈靈法帶你睇蘭桂坊風水！邊間Club最易有豔遇？要增強桃花運要著呢個顏色嘅衫！│港古仔

etnet.com.hk