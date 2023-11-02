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02/11/2023

比比星期四｜鮑爺指仍考慮加息而非減息 港股議息後部署｜造車新勢力飆高｜拆解中海油季度成績表

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國聯儲局一連兩日議息後，一如市場預期維持息口不變，為連續兩次會議按兵不動，局方對進一步收緊政策持開放態度，被視為「鷹式暫停」。議息結果出爐後，美股道指彈超過200點，港股同樣向好，高開180點後升幅隨即擴大，重上10天線。內地最新公布的PMI欠佳引發加碼維穩憧憬，惟缺乏大水漫灌，港股短期仍以上落市為主？港股持續低迷，市場期望重現去年同期的反彈，即連升3個月的報復性升浪是否「希望愈大、失望愈大」？新能源車股陸續公布10月份銷量。比亞迪(01211)在銷量上繼續稱冠，達30萬輛。在「蔚小理」中，理想汽車(02015)、小鵬汽車(09868)單月交付創新高，按年均升約3倍，三隻仍為新能源車的首選嗎？踏入11月，相關股價即將迎來「收成期」？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/XHkXvmX_Ous

 

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