KK星期二｜港股回吐近300點 反彈浪已完？︱汽車股新一輪價格戰殺到︱藥明合聯(2268)入場費過萬 現市況抽唔抽得過

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

市場憧憬歐美央行最快明年減息，利好股市氣氛，不過美債息回升下，限制大市升幅。港股三日累飆864點後，今早低開逾百點，之後愈跌愈多，如何判斷大市只是急升後整固再出發，還是反彈浪已完？港股受制萬八關，想發力再上又需要具備什麼條件？為衝刺全年目標，內地汽車行業新一輪價格戰殺到，「打頭陣」的龍頭比亞迪(01211)上星期宣布多款熱銷車型降價，五款車型大降價降幅從5000到1.8萬元人民幣不等，吉利(00175)旗下的極氪同長汽(02333)旗下歐拉都同樣推出最高8萬元人民幣的限時買車優惠。新能源車之前深受價格戰影響，現時再次以價換量，預計消息對車企造成多大影響？藥明生物(02269)分拆藥明合聯(02268)在港上市，今日起至本周五（10日）中午公開招股，一手500股「入場費」為10403.88元，預期11月17日掛牌。雖然業務具特色，惟現時市況談不上好，抽新股仍值博嗎？

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