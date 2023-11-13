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13/11/2023

FX MONDAY｜穆迪下調美國評級展望至負面 美元受拖累難向好？｜日圓邁向152水平 日央行干預機率增？

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嘉賓：恒生銀行首席市場策略員　溫灼培

 

　　回顧上周，美國聯儲局主席鮑威爾重申不排除加息的言論，以及多名聯儲局官員發表對利率政策的看法後，美債息出現波動，惟仍企上4.6厘水平，美債息現時無太大下跌空間？評級機構穆迪在美股上周五收市後，公布調低美國信貸評級展望的消息，加上美國政府停擺危機將有「續集」，將如何影響美元走勢？日本即將公布第三季GDP數據，若然比預期差，會否加快日本央行改變負利率政策的步伐？日元兌美元近日見151.68水平，日本官員曾表示，當匯率超過150日圓時，政府可能會進行干預，今次央行干預機率大增？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/hS751H2kHy8

 

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