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15/11/2023

GLOBAL Wednesday｜美通脹升幅回落 加息行動已結束？｜美十年期債息料已見頂｜家得寶(HD)盈收下跌 股價仍升半成？

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嘉賓：華夏證券行政總裁　王榮昆

 

　　美國10月份CPI按年升幅回落至3.2%，按月就持平，全部都亦低過預期，撇除食品和能源既核心CPI，按年按月升幅都分別放慢至4%及0.2%，同樣低過預期。聯儲局仍需要更多通脹數據，才能確定加息任務經已完成？根據利率期貨數據顯示，市場預期12月維持利率不變的機會率高達九成，不過現時炒減息憧憬是否言之尚早？美國家居裝修用品零售商家得寶(Home Depot)第三季淨盈利報38.1億元美元，按年跌12.2%，收入按年跌3%，仍好過預期，公司修訂今年同店銷售收益預測，由跌2%至5%調整為跌3%至4%，最新估計每股經調整盈利跌9%至11%，管理層就形容今年為溫和「放緩之年」，當明年息口或回落，可否提振Home Depot銷售？

 

 

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