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17/11/2023

普通話Friday｜港股萬八有沽壓 整固完再出發？｜科技股派成績表 邊隻走勢囂？

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嘉賓：光大證券國際證券策略師　伍禮賢

 

　　京東集團(09618)及騰訊(00700)周三（15日）發布第三季業績，京東截至2023年9月30日止第三季純利79.36億人幣，按年升33.1%。相反，騰訊純利361.82億人幣．按年跌9%。網易(09999)第三季淨利潤78.4億人幣，按年升17%。阿里巴巴(09988)截至9月30日止第二季度純利約277億人幣，去年同期虧損205.6億元，每股盈利1.36元。另外，由於美國加大向中國出口先進計算晶片及半導體製造設備，阿里巴巴決定不再推進雲智能集團的完全分拆，而盒馬首次公開募股計劃暫緩。科技股業績好壞參半，影響背景亦有差異，哪一股份風險較低、值得追入？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/9hd1eyUluHM

 

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