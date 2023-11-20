FX MONDAY｜離岸人仔轉強 仲有無力再上？｜美匯短線未完全反映減息憧憬？｜分析弱日圓

嘉賓：亨達集團助理總經理 羅明立

離岸人民幣兌美元（CNH）短線續強，今早（20日）突破7.2關口後再下試7.18水平，見今年7月底以來最強，現水平仍未完全反映美國減息憧憬？然而人民幣回升暫以外部利好為主，人民幣要持續回升，仍欠甚麼催化劑？內部經濟環境仍未能支撐人民幣守穩此水平？至於最受美息走勢影響的美元匯價（DXY），上周累跌近2%，短線仍會受減息預期拖累嗎？當環球央行都開始討論減息，其他央行可能會較聯儲局快一步減息，從而令相關貨幣貶值；對美元而言，反而是進一步回穩的好機會？連帶美債都一併回落，意味美債已見頂？又如何評估美國經濟衰退風險？日圓（JPY）續弱，市場預期低通未算低！日本個人儲蓄帳戶（NISA）新制將由明年起實施，恐成日圓長期走貶風險？

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