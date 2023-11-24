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24/11/2023

普通話Friday｜傳內地草擬「白名單」救內房 惟股價勢弱難改彈散格局？

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嘉賓：恒豐證券資產管理部總裁　連敬涵

 

　　外電引述消息人士稱，中國金融監管部門正在起草一份總數達50家房企的白名單，並已接近完成，且於數天內發給銀行等金融機構。不過，名單仍在最終細化定稿過程，最終被納入的企業可能有變。知情人士稱，白名單將提供予金融機構參考，在列企業將獲得包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持，但不意味著對銀行等機構有硬性要求。受相關消息刺激，內房股集體起哄，其中旭輝(00884)最多升逾59%，收報0.4元，升逾48%，恒指成份股之中，龍湖(00960)升逾13%，收報15.6元；碧服(06098)升逾12%，收報8.6元。一份白名單就可以拯救內地房地產？趁低吸納內房股的時機已到？抑或維彈散格局？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/_aq67OtdfhE

 

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