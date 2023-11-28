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28/11/2023

KK星期二｜港股年底續無力 全年跌勢恐難逆？｜商湯突中箭 價殘都勿掂？｜內房水緊又要撳錢！

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股續無力，恒指先高留後低，半日最多跌逾百點，低見17402點水平，成交僅得435.8億元。弱市中內房板塊有好消息傳出，內媒指內地明年地方債的提前批額度將下達，規模達2.28萬億元人民幣，但提早「科水」﹑對行業中長線而言屬一大隱憂？續向內銀提錢，又會對內銀造成多大財務負擔？內房股今早好消息下仍跟市跌，反映提早「科水」亦難挽市場信心？科技股商湯(00020)遭美國沽空機構狙擊，質疑誇大收入，報告「水份」高？科技板塊最高速增長期已過，投資價值亦然？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/UaHQXcr1sKY

 

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