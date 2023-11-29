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29/11/2023

GLOBAL Wednesday｜大行加持美股明年走勢｜美國債無人吼 影響有幾大？｜感恩節電商平台跑出 拼多多殺出一氣血路

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嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

 

　　再有大行唱好美股明年前景，德銀首席策略師查達（Binky Chadha）預測標指2024年底將升至5100點，意味約有12%上升空間，不過標指近日一口氣升至4600大阻力前，短期或有回調整固的需要？美國財政部星期二續發540億美元兩年期國債的銷情未如理想，中標利率和投標倍數都不及10月拍賣，兩年期債息周二跌穿4.7厘關口，息口敏感的2年期債息最多跌12.7個基點，至4.73厘。若然美國國債拍賣長期進入滯銷，或會影響聯儲局的縮表進程？美國感恩節黃金零售檔期剛剛結束，零售商的實體店銷售額升幅是過去6年感恩節當周最差表現，不過網上消費額按年大升7.8%，反映消費力進一步轉向電商平台？中國電商平台拼多多(PDD)季度純利優於市場預期，美股ADR周二股價一度急飆18.8%逼近140美元，成功的背後反映市場炒作「消費降級」概念？拼多多的崛起會否威脅美國本土電商平台的龍頭地位？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/pIUAU71nl2s

 

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