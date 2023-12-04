FXMONDAY｜美國市場氣氛 愈高漲愈心慌？｜歐元兌美元再現一算不遠？｜澳央行議息前瞻

嘉賓：艾德金融投資策略總監 文錦輝

市場押注美國聯儲局（FED）明年將多次減息，並將最早減息預期推前至明年3月份，明年年底將減息1%到4.25%至4.50%。但減息並不一定富正面意義，面對美國經濟正趨放緩，減息對市場而言反為負面訊號？惟市場氣氛卻意外熾熱，反映市場恐慌情緒的VIX指數維持在13以下的疫情低位，市場情況過分樂觀，反難承受經濟衰退的潛在風險及衝擊？明年3月正值美國銀行償債給聯儲局「死線」，又會否左右聯儲局的減息時間表？歐央行同樣推前減息預期，最快將於明年第二季開始減息；惟歐洲經濟信心指數仍未脫離近年低位，意味歐洲經濟短中線仍疲弱？[歐元](EUR)回落至1算水平風險大嗎？澳洲央行明日（5日）將議息，[澳元](AUD)或見底後抽？

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