KK星期二｜港股弱勢不改 現階段勿多手？︱藥明生物尋底之旅剛啟程？︱黃金大牛市 弱市長揸黃金勝算高

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股尋底未休，今早進一步下試年內低位，跌市下半日成交額仍然逾500億，反映投資者於低位沽貨，後市仍有一定壓力？有機會下試去年10月低位14597點嗎？港股現時有大量破底弱股，不過即使市盈率已到歷史低位，現時仍未到港股入場投資的時機？藥明生物(02269)上日在投資者會議派驚嚇，預告今年目標收入將低於預期，全年收入僅增長10%，低於年中經下調的30%增長指引。即使上日申請短暫停牌、再在通告解畫亦無補於事，今日復牌後再急挫逾一成，失守30元關，現階段難判斷幾時跌完？有貨的投資者應否現價止蝕？作為傳統保值工具的黃金近日當炒，金價昨天創日中新高，觸及每盎斯2135美元，帶動黃金股與藥企表現相映成趣。惟市場預料美國2024年首季減息機會上升，金價短線續有上行空間？

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