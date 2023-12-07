hot talk 1點鐘｜內地11月進口數據大幅差過預期 | 穆迪維持招行評級展望 惟其股價反應過大？ | 三桶油部署策略

嘉賓：匯盈集團研究部主管 陳鳳珠

內地11月以美元計價的出口按年升0.5%，創7個月高，惟進口大幅差過市場預期，反映內需持續疲弱？國際評級機構穆迪下調中國、香港以及40間中資企業的評級展望，拖累大市再創今年低位，評級展望會否影響外資對港股的信心？如何判斷港股短期走勢？內銀股之中，只有交通銀行(03328)及招商銀行(03968)獲穆迪維持評級，惟後者早段股價跌逾3%，有何原因？利淡油價的消息一個接一個，紐約期油失守70美元一桶，三桶油亦被下調評級展望，部署油股隨時賺息蝕價？

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