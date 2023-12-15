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15/12/2023

hot talk 1點鐘｜聯儲局預示明年減息75基點 美股盈利前景轉正續看漲？

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嘉賓：潘渡投資有限公司首席投資官　龔偉廷

 

　　美國聯儲局12月13日議息後，決定將聯邦基金利率目標範圍保持在5.25至5.5厘，並於最新經濟預測中暗示明年將會減息75基點，市場預期最早將於3月份減息25基點。美股三大指數進一步攀升，道指昨天（14日）創37287.5點歷史新高，標普500及納指均進一步上升，而標指每股盈利在今年第三季轉正，明年有望持續改善，美股可繼續看漲？歐洲三大中央銀行昨天議息後亦宣布維持利率不變，預示全球加息周期結束？憧憬聯儲局明年將會減息，比特幣早前一度升破44000美元，其後回試40000美元水平，現已重上43000美元水平，後市有望再創新高？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/l4oYKfmMGi8

 

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