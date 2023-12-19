hot talk 1點鐘｜港股試10天線支持 收爐前萬七勁大阻力？｜紅海危機推高油價 油股漁翁得利？

嘉賓：中薇證券研究部執行董事 黃偉豪

港股連跌第2日，早段曾經穿過10天線，再向下尋底機會大增，不排除再下試前低位15980點的關鍵支持？大市再回逾百點，大家應該撈底抑或逃生？紅海地區形勢緊張，隨著多艘貨輪近日在曼德海峽及紅海水域遇襲，多家航運企業陸續宣布暫時避開需要經過紅海的蘇彝士運河航線。事件對油股或航運股僅屬短期影響？蔚來(09866)再獲阿布扎比資金投資22億美元，持股增持至20.1%，蔚來飽受入不敷出影響，相關消息有幾大利好作用？比亞迪(01211)早段曾失守200元關口，或再下試3月低位189元，股價一低再低皆因早前減價累事？

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