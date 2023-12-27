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27/12/2023

GLOBAL Wednesday｜聖誕行情屬假象 情緒高漲但荷包唔漲！｜INTC頂住炮火以國設廠｜英國富商買紅魔25%股權 勢改轉會制？

#美股 #曼聯 #芯片股 #黃偉康 #收購 #減息 #英特爾 #零售數據 #hot talk 1點鐘
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嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　美國信用卡公司萬事達卡的美國假期零售銷售數字按時期雖有3.1%增長，但增幅遠遜預期及去年同期，但無阻聖誕假期後的美股在減息預期升溫下續強，標普500指數更已逼近歷史紀錄高位﹑見2017年以來最長連升周數紀錄；美股強勢屬傳統「聖誕行情」或是近期市場高漲情緒的延長效應？但美國經濟學家Harry Dent對明年美國經濟看法悲觀，他預計明年美國資產泡沫爆破，股樓虛幣均暴跌；Andrew又認同此看法嗎？展望美股明年仍「頭重腳輕」﹑側重科技七雄（Magnificent 7）？美國開始減息後，資金又會轉吼甚麼市場？英特爾(INTC)獲以色列政府撥款32億美元在以色列南部建設價值250億美元的新工廠，帶動一眾芯片股造好。以色列政府及英特爾無懼戰事堅持交易，對雙方而言政治意義大於經濟考量？行業明年要維持倍數式增長難度大嗎？英超球隊曼聯(MANU)獲英富商拉特克利夫以約13億美元收購25%股份，市場預料新老闆將大改球員轉會制度，預計對球員忠誠度及球迷信心有多大影響？未來恐怕仍難擺脫格雷澤的控制和「吸血」？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/TDJu26fiZ6U

 

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