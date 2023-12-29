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29/12/2023

hot talk 1點鐘｜捕捉2024年投資機遇：邊類板塊可以絕地反擊？

#林家亨 #熊麗萍 #溫鋼城 #hot talk 1點鐘 #溫傑 #2024年 #恒生指數 #香港股票
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嘉賓：

國農證券董事總經理　林家亨

資深財經分析師　熊麗萍

iFAST Global Markets副總裁　溫鋼城

凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　2023年，香港人終於告別新冠陰霾，為經濟活動逐步復常的第一年，年初港股承接去年底高漲情緒，可惜好景不常，全年幾乎一底低過一底，罕見於12月份仍在尋底，更破紀錄連跌4年。科技、非必需消費、內地及本地地產成重災區。不過隨著市場開始響起美國快將減息的聲音，指數在年結前挾升，2024年有冇機會翻身？來到最後一個交易日，《Hot Talk1點鐘》請來著名股評人林家亨、熊麗萍、溫鋼城同溫傑，前瞻港股明年走勢，投資機會係咪大於風險？下年終於可以開啟「復仇戰」？當然唔少得要向觀眾推介心水板塊同個股，新一年ETNET同你齊齊在股海急流中賺多D！

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/9XMQVjS3ITk

 

►把時間軸拉到01:19開始 — 節目開始

 

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直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

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