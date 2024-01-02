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02/01/2024

KK星期二｜2024年要關注的大事一覽 港股有望結束連跌？｜大行再出報告警告 內房債務暴雷倒數？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　2023年一定是令很多香港投資者失望，因為恒指全年要跌13.82%，連續四年下跌，而且近三年都跌雙位數。踏入2024年，指數開門即跌逾200點，全年仲有冇機會翻身？要剖析今年的恒指走勢，投資者仲有多項國際大事及需要注意，包括內地經濟復甦的步伐、內房危機、多個國家及地區將舉行選舉，以及美國聯儲局減息的速度及幅度，都會左右環球股市的表現。今日《KK星期二》有KK同你逐一分析！

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/rqgGqQ_UKFE

 

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